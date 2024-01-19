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Spor

Görüşmeler yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Atletich Bilbao'dan Alex Berenguer transferi için oyuncu ve İspanyol ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

Sabah19 Ocak 2024 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Görüşmeler yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Alex'i
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Devre arası transfer dönemini Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'le açan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, 'sadece yerli bir forvet bakıyoruz' açıklamasını yapsa da sarı-lacivertlilerin sol kanada da takviye yapmak istediği ortaya çıktı. Bunun sebebi de Ryan Kent ile Joshua King'le bu ay içinde yolların ayrılacak olması.

SELAHATTİN BAKİ GÖRÜŞME YAPTI

Fenerbahçe'nin bu bağlamda kadroya katmak istediği isim ise; Alex Berenguer.

Çağlar Söyüncü transferini noktalamak için günlerdir İspanya'da olan yönetici Selahattin Baki'nin burada hem Athletic Bilbao ile hem de 28 yaşındaki sol kanat oyuncuyla bir görüşme yaptığı belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alex'in Fenerbahçe'nin teklifine olumlu baktığı ancak bu konudaki son kararı teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Berenguer'e onay verirse transfer önümüzdeki hafta bitirilecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Athletic Bilbao formasıyla La Liga ve Kral Kupası'nda 22 maça çıkan Alex Berenguer, sadece 884 dakika sahada kalabildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu 4 gol, 2 asistlik de performans sergiledi.

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