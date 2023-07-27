İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2023 Perşembe / 10 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9533
  • EURO
    30,0017
  • ALTIN
    1714.24
  • BIST100
    6819.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Görüşmeler yeniden başladı! Trabzonspor'da Tochi Chukwuani operasyonu
Spor

Görüşmeler yeniden başladı! Trabzonspor'da Tochi Chukwuani operasyonu

Gelecek sezonda orta sahayı güçlendirmek isteyen Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'dan yeni bir hamle geldi. Bordo mavili ekip bir süredir görüşmelerde bulunduğu Danimarkalı oyuncusu Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı.

Sabah27 Temmuz 2023 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Görüşmeler yeniden başladı! Trabzonspor'da Tochi Chukwuani operasyonu
ABONE OL

trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok yönlü orta saha talebinin ardından, Danimarka kulübü Lyngby Boldklup forması giyen Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı.

20 yaşındaki futbolcu daha önce Hellas Verona'ya transfer olmuş, ancak sağlık kontrolünden geçemeyince takımına geri dönmüştü. Bu nedenle oyuncudan istenen kapsamlı rapor temiz çıkınca Trabzonspor, pazarlıklara başladı.

BJELİCA "HEMEN ALALIM" DEDİ

Lyngby Boldklup ile 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan bordo- mavililer, Chukwuani'yi İstanbul'da yeniden sağlık kontrollerine sokacak. Herhangi bir problem yaşanmazsa oyuncu 3+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Scout ekibinin keşfettiği ve Bjelica'nın da izledikten sonra, "Hemen alalım, takıma büyük katkı yapar" dediği Nijerya asıllı Danimarkalı genç yıldız, 8 numara olarak görev yapıyor.

SIOPİS YOLCU

1 yıllık kontratı kalan Siopis, Trabzonspor'un 550 bin Euro zam yaparak sezon başına 1.2 milyon Euro'dan sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi. Yunan ön libero, 1.7 milyon Euro beklentisi gerçekleşmeyince yönetime, "Ayrılmak istiyorum, beni gönderin" dedi. Siopis ile görüşmeler devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.