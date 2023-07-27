trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın çok yönlü orta saha talebinin ardından, Danimarka kulübü Lyngby Boldklup forması giyen Tochi Chukwuani ile anlaşma sağladı.

20 yaşındaki futbolcu daha önce Hellas Verona'ya transfer olmuş, ancak sağlık kontrolünden geçemeyince takımına geri dönmüştü. Bu nedenle oyuncudan istenen kapsamlı rapor temiz çıkınca Trabzonspor, pazarlıklara başladı.

BJELİCA "HEMEN ALALIM" DEDİ

Lyngby Boldklup ile 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan bordo- mavililer, Chukwuani'yi İstanbul'da yeniden sağlık kontrollerine sokacak. Herhangi bir problem yaşanmazsa oyuncu 3+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Scout ekibinin keşfettiği ve Bjelica'nın da izledikten sonra, "Hemen alalım, takıma büyük katkı yapar" dediği Nijerya asıllı Danimarkalı genç yıldız, 8 numara olarak görev yapıyor.

SIOPİS YOLCU

1 yıllık kontratı kalan Siopis, Trabzonspor'un 550 bin Euro zam yaparak sezon başına 1.2 milyon Euro'dan sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi. Yunan ön libero, 1.7 milyon Euro beklentisi gerçekleşmeyince yönetime, "Ayrılmak istiyorum, beni gönderin" dedi. Siopis ile görüşmeler devam ediyor.