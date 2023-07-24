Yıldızları taşıyan uçakları bir bir İstanbul'a indiren Fenerbahçe, Rodrigo Becao'ya imza attırdıktan sonra frene bastı. Kritik bölgelere takviyeleri yapan yönetim, hedefteki diğer isimler konusunda nokta atışı transfer yapmak için titiz çalışıyor.

Sarı-Lacivertliler, orta saha için Bissouma, Dominguez ve Suat Serdar için girişimlerde bulundu. Fakat Fenerbahçe, gözünü şimdi farklı bir hedefe çevirmiş durumda.

Listeye giren son isim ise Morten Hjulmand oldu. Lecce'de görev yapan 24 yaşındaki yıldız, kısa sürede performansı ve saha içi liderliğiyle takımın en önemli parçalarından biri haline geldi ve kaptan oldu.

İtalyan ekibi, Danimarkalı oyuncu için 20 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe Yönetimi ise masaya 10 milyon Euro'nun yanı sıra Lecce'nin sıcak baktığı Joao Pedro'yu takasta önererek oturdu.

SORUN PEDRO'NUN MAAŞI

İtalyanlar, takasa sıcak bakıyor. Ancak Lecce'nin maaş limiti senelik 1.5 milyon Euro. Pedro ise Sarı-Lacivertliler'de bonuslarla birlikte 3 milyon Euro'ya yakın kazanıyor.

İtalyan ekibi, maaşın kalanının Kanarya tarafından ödenmesi halinde tecrübeli oyuncuyu çok istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'luk teklifini de artırmasını talep etti.

170 BİN EURO'YA ALDILAR

İki kulüp arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor. Lecce, Morten Hjulmand için 2021'de Admira Wacker'e sadece 170 bin Euro ödemişti.

Danimarkalı yıldız kısa sürede müthiş bir performans sergileyerek takımın en önemli ve değerli oyuncusu haline geldi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 35 lig maçında görev yapıp 4 asiste imza attı. Lecce, ocak ayında Hjulmand için Premier Lig'den iki takımın teklifini geri çevirdi.

Hjulmand'ın menajerliğini, 1993-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brian Steen Nielsen yapıyor. Nielsen, daha önce Sarı-Lacivertliler'e Zanka'yı getirmişti.