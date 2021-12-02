Galatasaraylı Mostafa Mohamed için bir teklif daha geldi. Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini sürdüren Mostafa Mohamed için Katar takımlarından Al Sadd, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek ile görüşmelere başladı. Al Sadd'ın 24 yaşındaki golcüye yıllık 4 miyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.
Arap basınında yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılar, 4 milyon dolar satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladığı Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanmazsa Zamalek'e geri dönecek. Al Sadd, Mostafa Mohamed için şimdiden Zamalek ile görüşmelere başladı.
Daha önce de Mostafa Mohamed'e yıllık 4 milyon euro yıllık ücret teklif eden Al Sadd, bu transferde istediği sonuca ulaşamamıştı. Mısırlı golcünün tercihinin Avrupa olduğu ve Galatasaray'da kalmazsa yine Avrupa'ya gitmeyi tercih edeceği belirtildi.
Al Sadd'ın Mostafa Mohamed transferinde ısrarcı olacağı ve sonuna kadar mısırlı oyuncuyu bekleyeceği ifade edildi..
13 GOL, 1 ASİST
Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 13 gol atıp 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılar, mısırlı golcüyü 1.60 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna katmıştı.