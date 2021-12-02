2 Aralık 2021 Perşembe 18:20 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 18:22

Galatasaraylı Mostafa Mohamed için bir teklif daha geldi. Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini sürdüren Mostafa Mohamed için Katar takımlarından Al Sadd, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Zamalek ile görüşmelere başladı. Al Sadd'ın 24 yaşındaki golcüye yıllık 4 miyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.

AL SADD, MOSTAFA MOHAMED İÇİN DEVREDE

Arap basınında yer alan habere göre, Sarı-kırmızılılar, 4 milyon dolar satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiraladığı Mostafa Mohamed'in opsiyonunu kullanmazsa Zamalek'e geri dönecek. Al Sadd, Mostafa Mohamed için şimdiden Zamalek ile görüşmelere başladı.



MOSTFA MOHAMED, AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Daha önce de Mostafa Mohamed'e yıllık 4 milyon euro yıllık ücret teklif eden Al Sadd, bu transferde istediği sonuca ulaşamamıştı. Mısırlı golcünün tercihinin Avrupa olduğu ve Galatasaray'da kalmazsa yine Avrupa'ya gitmeyi tercih edeceği belirtildi.

AL SADD, TRANSFER İÇİN ISRARCI

Al Sadd'ın Mostafa Mohamed transferinde ısrarcı olacağı ve sonuna kadar mısırlı oyuncuyu bekleyeceği ifade edildi..

13 GOL, 1 ASİST

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 13 gol atıp 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılar, mısırlı golcüyü 1.60 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna katmıştı.