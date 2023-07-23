Daniel Amartey ve Jean Onana transferleriyle kadrosuna 2 yeni takviyede bulunan Beşiktaş, Lyanco transferinden vazgeçmişti. Sırp asıllı Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getiren ancak dizindeki problemin ileride sakatlık riski yaratacak durumda olması sebebiyle oyuncuyu Southampton'a geri gönderen yönetim, stoper transferinde yönünü Vitor Tormena'ya çevirdi.

27 yaşındaki Brezilyalı stoper için temaslara başlayan Kara Kartal, devre arasında da istediği futbolcuya bu kez Beşiktaş forması giydirmek istiyor. Deneyimli isim için ocak ayında 5 milyon Euro talep eden Braga, 1 yıllık sözleşmesi kalması sebebiyle bu rakamı 3 milyon Euro'ya kadar çekmişti.

PEDRAO DA RADARA GİRDİ



Sağ stoper pozisyonuna bir takviyede daha bulunmak isteyen Beşiktaş, Portimonense forması giyen Pedrao'yu gündemine ekledi. Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper için ilk temaslarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Pedrao geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. Bu müsabakalarda 2 gol atma başarısı gösteren 26 yaşındaki stoperin Portimonense ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

HOLDİNG İÇİN GİRİŞİM OLACAK



Siyah beyazlılar'da stoper için gündeme gelen bir diğer isim de Arsenal forması giyen Rob Holding... Kara Kartal, kısa süre önce Holding için 2.5 milyon Euro teklif etmiş ama bu rakam kabul görmemişti. 27 yaşındaki futbolcu için temasların yeniden başlaması bekleniyor.

PEREYRA İTALYA'DA KALIYOR



Beşiktaş'a, transferde bir kötü haber de Roberto Pereyra'dan geldi. Udinese ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah beyazlı kulüpten teklif alan ve prensipte el sıkışan Arjantinli orta saha oyuncusu, kariyerini İtalya'da sürdürme kararı aldı. Eşi Larissa'nın İtalya'dan ayrılmak istememesi nedeniyle, Beşiktaş'ın önerisini geri çeviren 32 yaşındaki Pereyra'nın, Serie A takımlarından Torino ile anlaşması bekleniyor.