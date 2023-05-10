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Spor

Göz-Göz'den, maç saati değişikliği isteği

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de oynanacak Çaykur Rizespor maçının saatinin 19.00 ve sonrasına değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

IHA10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:00 - Güncelleme:
Göz-Göz'den, maç saati değişikliği isteği
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Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Salı günü Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak. Ev sahibi ekip, play-off hattını garantileyip üçüncülük şansını devam ettirmeyi hedeflerken, Karadeniz temsilcisi ise Süper Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Sarı-kırmızılı camia, bu kritik karşılaşmanın saatinin 17.00'de olmasından dolayı TFF'ye başvuruda bulundu. Yapılan bu başvuruda Göztepe taraftarların iş saati ile karşılaşmanın saatinin denk gelmesi sebebiyle müsabakanın saat 19.00 ve sonrasına alınması talep edildi.

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