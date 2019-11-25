Gözbaşı’na ilk maçta yenilgi şoku

90 dakika sonunda 4-1’lik yenilginin şokunu yaşayan Gölbaşı, Sarı-Kırmızılı kulübün 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu belirterek, “Bugüne kadar değişik görevler aldım ama Süper Lig’de kulüp başkanı olabilmek çok onurlu bir görevdir” dedi.