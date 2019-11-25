Gözbaşı’na ilk maçta yenilgi şoku
İSTİKLAL Mobilya Kayserispor’da Erol Bedir’in istifası sonrası koltuğa Süper Lig’in ilk kadın başkanı olarak oturan başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olan Berna Gözbaşı, ilk maçına dünkü Sivasspor mücadelesiyle çıktı.
- Star Spor
90 dakika sonunda 4-1’lik yenilginin şokunu yaşayan Gölbaşı, Sarı-Kırmızılı kulübün 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu belirterek, “Bugüne kadar değişik görevler aldım ama Süper Lig’de kulüp başkanı olabilmek çok onurlu bir görevdir” dedi.
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