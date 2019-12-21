Gözler Altay ve Karius’ta

Star Spor 21.12.2019 00:07 - Güncelleme: 21.12.2019 00:07

SÜPER Lig’de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide kaleciler Altay Bayındır ve Loris Karius’un sergileyeceği performans, maçın kaderini belirleyecek. Fener’in milli kalecisi Altay, bu sezon Süper Lig’de kalesini gole kapatmakta zorluk çekti. Ligde geride kalan 15 maçın tamamında forma giyen Altay, bu karşılaşmaların 3’ünde rakiplerine gol izni vermezken, kalan 12 maçta ise 19 gole engel olamadı. Karius ise bu sezon ligde 14 maçta kaleyi korurken, bu maçların 6’sında rakiplerine gol şansı tanımadı. Kalan 8 maçta 15 gol yiyen Karius, ilk hafta oynanan 3-0’lık Sivas maçında ise forma giymemişti