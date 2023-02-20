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Spor

Gözler Jorge Jesus'ta! 5 yıldız isim...

Ocak ayı transfer dönemini sessiz geçiren Fenerbahçe'de hem iç hem dış transfer konularında bekleyiş sürüyor. Jorge Jesus, ismi transfer dedikodularına karışan 5 isim için kararını verdi. İşte detaylar...

TRT SPOR20 Şubat 2023 Pazartesi 19:33 - Güncelleme:
Gözler Jorge Jesus'ta! 5 yıldız isim...
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Bir süredir transferde sessiz olan Fenerbahçe'de bekleyiş sürüyor.

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda sol bek ve stopere Oosterwolde ile Samet Akaydın'ı transfer eden sarı lacivertliler, Emre Demir'i de Samsunspor'a kiraladı.

Luan Peres ve Joao Pedro'nun tamamen iyileşmesi, sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü.

Sakatlığını atlatan Pedro; Joshua King, Enner Valencia, Michy Batshuayi ile birlikte yeniden forvet rotasyonuna dahil olacak.

Ayrıca deneyimli teknik adam Jorge Jesus'un, Peres'in gelmesiyle bazı maçlarda yeniden 3'lü savunmaya dönebileceği belirtiliyor.

Öte yandan teknik heyet, orta saha ve hücum hattında alternatifinin fazla olduğunu düşünüyor.

Ayrılık olmaması durumunda yeni bir hamle beklenmiyor.

Kanarya yeni yapılacak takviyelerde fırsat transferini kolluyor.

Teknik direktör Jorge Jesus, mevcut kadronun şampiyonluk için yeterli olacağı görüşünde.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ!

Bu arada Fenerbahçe yönetimi, takımın önemli isimlerine gelen transfer tekliflerini beklenen seviyelerde olmadığı için reddetti.

TRT Spor'un haberine göre; Jesus'un isteğiyle Ferdi, Zajc, Rossi, Szalai ve Crespo'nun, sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

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