Göztepe 11 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Ligin ilk yarısında aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Göztepe, ikinci yarı ise aynı performansı gösteremedi.

İkinci yarının ilk maçında Onvo Antalyaspor'u 1-0 yenip 3 puan alan Göztepe, daha sonra oynadığı 11 müsabakadan 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.



Ligin 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, 22. haftada Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 23. haftada Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Göztepe, bay geçtiği 24. haftanın ardından 25. haftada Bellona Kayserispor'a da 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Göztepe, sonraki haftalarda Reeder Samsunspor (2-2), ikas Eyüpspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve Gaziantep FK (1-1) ile berabere kaldı, Net Global Sivasspor (3-1) ve TÜMOSAN Konyaspor'a (1-0) yenildi.



Ligin 32. haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayan Göztepe, 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1'i yakalasa da sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldı.



3 PUAN 4 GOLLE GELDİ

Sahasında dün RAMS Başakşehir'i konuk eden İzmir temsilcisi, taraftarı önünde iyi başladığı karşılaşmada 25. dakikada Furkan Bayır ile 1-0 öne geçti.



Kubilay Kanatsızkuş ile 42. dakikada 2-0'ı yakalayan Göztepe, 64. dakikada Ahmet Ildız ile skoru 3-0'a getirdi.

Keny'nin 75. dakikadaki golüne engel olamayan İzmir temsilcisi, 86. dakikada Emerson ile skoru belirleyip sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan Göztepeli oyuncular, galibiyeti taraftarıyla kutladı.



8. SIRAYA YÜKSELDİ

Ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet ve 10 beraberlik alarak 43 puan toplayan Göztepe, 8 sıraya yükseldi.



Rakiplerine 51 gol atma başarısı gösteren İzmir temsilcisi, kalesinde ise 39 gol gördü.



SAKATLIKLAR

Sezonu kapatan Djalma Silva ile Isaac Solet'in yanı sıra Novatus Dismas Miroshi, Juan Santos da Silva ve Malcom Bokeli'nin sakatlıkları sürerken, son oynanan maçta Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı ve Kubilay Kanatsızkuş da sakatlık yaşayarak oyunu terk etti.

Ligde kötü gidişata rağmen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde güçlü rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Göztepe, 49 yıl aradan sonra yarı finale yükselmiş, yarı finalde deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olarak 55 yıl sonra finale çıkma hedefini tutturamamıştı.