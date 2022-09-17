Göztepe: 16 - Altınordu: 12

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yarın oynanacak Göztepe - Altınordu karşılaşmasıyla iki ekip profesyonel liglerde 47. randevusuna çıkacak.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Altınordu müsabakasında Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.
İlk 5 haftalık periyotta 1 haftayı maç yapmadan geçen Altınordu ise henüz galip gelemediği 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
İki ekip, daha önce Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 3. Lig'de 46 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçların 16'sında Göztepe galip gelirken, 12'sinde Altınordu sahadan galibiyetle ayrıldı. Diğer 18 karşılaşma taraflar beraberlikle yetindi.
En son 2016-2017 sezonunda aynı ligde yer alan iki ekipten Göztepe, o sezon rakibin 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti.