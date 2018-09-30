Göztepe: 3 Konyaspor: 2
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 3-2 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Göztepe kendi sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 yendi, 3'te 3 yaptı.
Bornova İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Göz Göz'ü 3 puana ulaştıran golleri 24'te Jerome, 41'de Yasin Öztekin ve 61'de Castro kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 48'de Yatabare, 90+4'te Ömer Ali'den geldi.
Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 12'ye yükseltti. Atiker Konyaspor ise 11 puanda kaldı.
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