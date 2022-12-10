Göztepe 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Göztepe, Manisa FK'yi 1-0 yendi.
Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle taraftarlarının takip edemediği müsabakada Manisa FK'li seyirciler takımlarına destek verdi.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal, Palmer, Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 85 Tuğbey Akgün), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk. 76 Atanga), Kvasina (Dk. 57 Ali Akman)
MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Uysal (Dk. 59 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 86 Arda Çolak), Diallo, Stark (Dk. 46 Gakpa), Batuhan Kör
GOL: Dk. 31 Tijanic (Göztepe)
SARI KART: Dk. 67 Burak Altıparmak (Manisa FK)