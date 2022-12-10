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Spor

Göztepe 3 puanı tek golle aldı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Manisa FK'yı Tijanic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Göztepe 3 puanı tek golle aldı
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Göztepe, Manisa FK'yi 1-0 yendi.

Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle taraftarlarının takip edemediği müsabakada Manisa FK'li seyirciler takımlarına destek verdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

GÖZTEPE: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal, Palmer, Tijanic, Yalçın Kayan (Dk. 85 Tuğbey Akgün), İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk. 76 Atanga), Kvasina (Dk. 57 Ali Akman)

MANİSA FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ba, Ayberk Karapo, Çağrı Giritlioğlu, Mehmet Uysal (Dk. 59 Selim Ilgaz), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 86 Arda Çolak), Diallo, Stark (Dk. 46 Gakpa), Batuhan Kör

GOL: Dk. 31 Tijanic (Göztepe)

SARI KART: Dk. 67 Burak Altıparmak (Manisa FK)

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