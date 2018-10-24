Göztepe; Gouffran, Scarione ve Ghias ile yollarını ayırıyor

Geçen sezon büyük umutlarla İngiltere ekibi New Castle United'tan kadroya dahil olan ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan deneyimli oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşı Alpaslan Öztürk'le tartıştı. Diğer oyuncuların araya girmesiyle tartışma kavgaya dönüşmeden önlenirken, Gouffran Beşiktaş müsabakasının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Sürekli 11'de görev yapan Alpaslan ise yedeğe çekildi. Hem performans olarak çıkışa geçemeyen hem de disiplinsiz hareketleriyle huzuru bozduğu öğrenilen Gouffran'ın kalan 8 maçta görev almasının zor olduğu ifade edildi.

Sezon başında teknik direktör Bayram Bektaş'ın çok şeyler beklediği kanat oyuncusunun devre arasında satış listesine konulacağı belirtildi. Geçen sezon 30 Süper Lig maçında toplam 1982 dakika sahada kalan 32 yaşındaki Gouffran, maratonu 1 gol ve 2 asistle tamamladı. Bu sezon ise sadece 4 maçta 118 dakika oynayan Gouffran varlık gösteremedi. Elde kalıp lisansları askıya alınan Oscar Scarione ve Nabil Ghilas'la birlikte gönderilmesi düşünülen oyuncunun sözleşmesi 31 Mayıs 2019'da bitecek.

Öte yandan ligin 10'uncu haftasında Ege derbisinde pazartesi günü Akhisarspor'la deplasmanda karşılaşacak Göz-Göz'de sakatlıkları süren kaleci Beto, stoper Reis, orta saha Deniz ve sol bek Traore'nin tedavileri sürüyor. Beto, Reis ve Deniz'in karşılaşmaya yetişeceği bildirilirken, Kasımpaşa maçında sol diz ön çapraz bağı kopan Traore'nin 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.