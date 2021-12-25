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Spor

Göztepe: 4 - Adana Demirspor: 4

Göztepe - Adana Demirspor rekabetinde 17. maç yarın oynanacak. Geride kalan 16 müsabakada Göztepe ve Adana Demirspor'un 4'er galibiyetleri bulunuyor.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 10:54
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Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Göztepe, yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Adana Demirspor karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Son 3 haftadır puan alamayan Göztepe, 19. haftaya 14 puanla 19. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

ADANA DEMİRSPOR'LA 17. RANDEVU

Süper Lig'de rakibiyle 16 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 14 gol bulan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 15 gol gördü. İzmir'deki 8 müsabakada Adana Demirspor'a mağlup olmayan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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