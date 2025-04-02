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Spor

Göztepe, 49 yıl sonra yarı final hedefliyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, rakibini mağlup ederek 49 yıl sonra yarı final oynamak istiyor.

IHA2 Nisan 2025 Çarşamba 10:54 - Güncelleme:
Göztepe, 49 yıl sonra yarı final hedefliyor
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.30'da başlayacak. Kupada sezona B Grubu'nda başlayan sarı-kırmızılılar, 3'te 3 yaparak grubunu lider olarak tamamladı. Beşiktaş da İzmir ekibi gibi yenilgisiz bir şekilde grubunu birinci sırada bitirdi. Tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede müsabakayı kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak.

İki ekip arasında Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde oynanan maçı Göztepe deplasmanda 4-2 kazanmayı başarmıştı.

GÖZTEPE, 49 YIL SONRA YARI FİNAL OYNAMAK İSTİYOR

Göztepe, 49 yıllık yarı final hasretini sonlandırmak için Beşiktaş deplasmanında hata yapmak istemiyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan İzmir ekibi, kupada en son 1975-1976 sezonunda yarı final oynamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri yarı final yüzü göremedi.

İzmir ekibi, çeyrek finalde ise son olarak 6 yıl önce 2018-2019 sezonunda mücadele etmişti.

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