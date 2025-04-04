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Spor

Göztepe, 49 yıl sonra yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1 galip gelmeyi başaran Göztepe, 49 yıl aradan sonra yarı finale adını yazdırdı ve Trabzonspor'un rakibi oldu.

AA4 Nisan 2025 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Göztepe, 49 yıl sonra yarı finalde
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Göztepe, 49 yıl aradan sonra yarı finale yükselip Trabzonspor'un rakibi oldu.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmeyi başarmıştı.

Kupada en son 49 yıl önce 1975-1976 sezonunda yarı final oynayan sarı-kırmızılılar, o günden sonra organizasyonda başarılı bir grafik çizememişti.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na 5. eleme turundan başlayan Göztepe, ilk maçını yine İzmir ekibi olan Bucaspor 1928'le yaptı.

Maçtan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, grup aşamasına yükseldi.

B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 ile geçen Göztepe, grubun ikinci maçında sahasında Gaziantep FK'yi aynı skorla mağlup etti. Grubun son maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 yenen İzmir temsilcisi, topladığı 9 puanla averajla grubunda ikinci olup, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek finalde Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş'ın konuğu olan Göztepe, 30. dakikada geriye düştüğü maçta, Brezilyalı forveti Romulo Cardoso'nun 39. dakikada serbest vuruştan, 79. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada aşırtma golüyle skoru 3-1'e getirmeyi başardı.

Maçı bu skorla tamamlayan Göztepe, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

- Romulo'nun gol sayısı 15'e ulaştı

İzmir temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de rakibi ile ligin 13. haftasında yine deplasmanda karşılaşmış, bu maçı da 4-2 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş maçında 3 gol atmayı başaran 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Romulo Cardoso, kupada 4, ligde de 11 olmak üzere resmi maçlardaki gol sayısını 15'e çıkardı.

Ligdeki son 8 maçında 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Göztepe ise kupada bu sezon mağlubiyet yaşamadı.

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