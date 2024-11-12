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Spor

Göztepe, 5 maç sonra kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor'u 2-0'lık bir skorla geçen Göztepe, 5 maçlık aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

IHA12 Kasım 2024 Salı 10:33 - Güncelleme:
Göztepe, 5 maç sonra kalesini gole kapattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk 12 hafta itibarıyla etkili bir performans göstererek taraftarını mutlu etmeyi başardı. Şu ana kadar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 18 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. Bu süreçte birçok olumlu ve olumsuz istatistiğe de imza atan sarı-kırmızılılar, iç sahada henüz yenilgi görmeyip önemli bir başarı yakalasa da, dış sahada ise henüz galibiyet sevinci yaşamayı başaramadı. Ligin 12. haftasındaki karşılaşmada Konyaspor'u konuk eden Göztepe, bu mücadelede Konyaspor'u 2-0'lık bir skorla geçerek hem evindeki galibiyet serisini devam ettirdi hem de 5 maçlık kalesini gole kapatamama durumunu bitirerek bu alanda yeni bir sayfa açmış oldu.

Son olarak 6. hafta mücadelesinde Kayserispor müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılılar, o karşılaşmadan sonra oynadığı Samsunspor, Sivasspor, Eyüpspor, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında toplam 10 gol görerek kalesini gole kapatmayı başaramadı. Böylece Göztepe, bu istatistiği Konyaspor maçıyla tersine çevirmiş oldu.

MATSUKİ GOLLE TANIŞTI

Göztepe'de sezon başında Southampton'dan kiralanan Japon orta saha Kuyru Matsuki, Konyaspor maçının 62. dakikasında David Tijanic'in yerine oyuna dahil oldu. Girer girmez etkili bir performans göstererek takımını öne geçiren golü atsa da, bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hücum hattına enerji getiren 21 yaşındaki oyuncu, takımının ileri bölgede daha fazla oynamasına katkı sağlayınca 90+8'de İzmir ekibi penaltı golüyle öne geçti. Bu golün hemen ardından bu kez sahneye Matsuki çıktı ve 90+10. dakikada Konyaspor filelerini havalandırmayı başardı.

Böylece Japon oyuncu, Göztepe kariyerindeki ilk golü de atmış oldu.

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