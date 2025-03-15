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Spor

Göztepe, 6 maçlık kötü seriyi bitirmek istiyor

Süper Lig'de bu sezon sürpriz bir çıkış yakalayan fakat son 6 maçında da galibiyet yüzü göremeyen Göztepe, Eyüpspor karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 12:58 - Güncelleme:
Göztepe, 6 maçlık kötü seriyi bitirmek istiyor
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek olan Göztepe, rakibini yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Göztepe, yarın saat 16.00'da evinde Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 6. sırada yer alıyor. Konuk ekip Eyüpspor ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 43 puanla 3. sırada bulunuyor. Göztepe, bu müsabakayı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'de mücadele öncesi iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan orta saha Isaac Solet ile sol bek Djalma Silva forma giyemeyecek. Romulo ve Emersonn'un durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek.

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