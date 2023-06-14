Göztepe, 98. yıldönümünü kutladı

Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.

Göztepe Spor Kulübü, 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi sembol yerlerde toplanmaya başladı. Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na akın etti. Saatler 22.00'ye kadar marşlar söyleyen taraftarlar, saat 22.00'de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı. Göztepeli taraftarlar, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatırken, söyledikleri bestelerle de ortamı şölen havasına çevirdi.