Göztepe, Adana Demirspor'un galibiyet serisini sona erdirdi

26 Aralık 2021 Pazar 18:08 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 18:12

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Göztepe, Adana Demirspor'u ağırladı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor, 16. dakikada Mario Balotelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe, 78. dakikada Rassoul'ün kendi kalesine attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Adana Demirspor, puanını 30 yaptı. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Göztepe ise Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 16. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

19. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason'un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün'ün kaleye göndermek istediği top, Wilker'ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48'inci dakikada sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic'in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

51'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.

78'inci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Nwobodo topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle top Assombalonga'ya geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

89'uncu dakikada Nwobodo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic (Dk. 76 Yalçın), Atınç , Wilker, Berkan (Dk. 63 Burekovic), Nwobodo, Soner, Tijanic (Dk. 63 Tijanic), Lourency (Dk. 90 artı 4 Ege), Jahovic (Dk. 63 N'Diaye)

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Tarık (Dk. 71 Rassoul), Samet, Tayyip (Dk. 79 Semih), Kaan, Gökhan (Dk. 65 Deli), Stamboli, Yunus, Bjarnason, Vargas (Dk. 65 Belhanda), Balotelli (Dk. 46 Assombalonga)

GOLLER: Dk. 78 Rassoul (KK) (Göztepe) - Dk. 16 Balotelli (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Lourency, Arslanagic (Göztepe) - Gökhan (Adana Demirspor)