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Spor

Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 18:20 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:20
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Süper Lig'in 11. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top organizasyonları üzerinde durdu.

Marko Mihojevic ve Halil Akbunar'ın sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı kafile hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

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