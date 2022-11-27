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Spor

Göztepe-Altay derbisinde kaleciye saldırı!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay'ın oynadığı karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle durdu. Yarıda kalan maç tatil edildi.

27 Kasım 2022 Pazar 19:49 - Güncelleme:
Göztepe-Altay derbisinde kaleciye saldırı!
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Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisine çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

Karşılaşmanın 19. dakikasından sonra ortalık karıştı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan yerde kaldı.

MAÇ TATİL EDİLDİ!

Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Uzun süre beklemenin ardından karşılaşma tatil edildi.

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