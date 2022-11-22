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Spor

Göztepe, Altay derbisine odaklandı

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda lider Eyüpspor'a yenilerek Play-Off yarışında yara alan Göztepe'de tüm camia pazar günü oynanacak Altay maçına odaklandı.

DHA22 Kasım 2022 Salı 11:02 - Güncelleme:
Göztepe, Altay derbisine odaklandı
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Ezeli rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak Göz-Göz'de tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, taraftarın da stadı tıklım tıklım dolduracağı kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda, Eyüpspor maçında sarı kart gören İngiliz orta saha Romal Palmer cezalı duruma düştü. Palmer'ın yerine Mamah'ın oynayacağı kaydedildi.

Göztepe, geçen sezon birlikte küme düştüğü Altay'a Süper Lig'de iki maçta da yenildi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Gürsel Aksel Stadı'nda da Göztepe, Altay karşısında sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

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