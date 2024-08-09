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Spor

Göztepe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor

Göztepe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

IHA9 Ağustos 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Göztepe, Antalyaspor deplasmanına konuk oluyor
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, 1. hafta mücadelesinde yarın Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Alex de Souza yönetiminde ilk lig maçına çıkacak olan Antalyaspor, Brezilyalı çalıştırıcı ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılılar ise teknik direktör Stanimir Stoilov ile ilk Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanırken, bir yandan da zorlu deplasmandan kayıpsız bir şekilde İzmir'e dönmeyi hedefliyor.

İki takım arasında oynanan son 4 lig maçında ise Göztepe 2 kez galibiyete ulaşan taraf olurken, Antalyaspor ise 1 kez kazanmayı başardı. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki ile sağ bek Ogün Bayrak'ın Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan iki takım arasında oynanacak bu mücadeleyi Adana bölgesi hakemlerinden Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

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