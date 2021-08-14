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Spor

Göztepe, Antalyaspor maçı öncesi tek eksik

Göztepe, 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesinde Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:33 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:33
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2021-2022 sezonu ilk hafta maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesinde Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

ANTALYASPOR'LA 13. KARŞILAŞMA

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 12 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İzmir temsilcisi, deplasmanda yaptığı 6 karşılaşmada ise sahadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

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