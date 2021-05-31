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Spor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil camiaya önemli mesajlar verecek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de geçen hafta şok bir kararla görevini bırakacağını açıklayan Başkan Mehmet Sepil'in yarın saat 21.00'de sosyal medya üzerinden kamuoyuna ve taraftara açıklamalarda bulunacağı bildirildi.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41
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Yurt dışından dönüp yönetim kurulu ile bir araya gelen Sepil'in genel kurul kararı aldığı iddia edildi. Yönetimi icra kuruluna bırakması beklenen Mehmet Sepil'in camiaya önemli mesajlar vereceği vurgulandı.

Birçok sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere taraftarın büyük destek verdiği Sepil'in kararından dönmediği de öğrenildi. Oluşacak icra kurulunda mevcut Başkan Vekili Talat Papatya ve yönetici Can Kestelli'nin de yer alması beklenirken, transferde ise tam yetkinin sportif direktörlük görevini üstlenen Erk Toros'ta olacak. Mehmet Sepil'in ise geri planda kalmayı tercih edeceği ve çok kritik durumlar dışında kulübe müdahale etmeyeceği açıklandı.

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