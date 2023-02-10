Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen: Türk halkının yanındayız

Göztepe Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk halkının yanında olduklarını belirterek, "Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız." dedi.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabından, Ankersen'in videolu mesajı paylaşıldı.

Ankersen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

En derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi tüm Türk halkıyla ve depremden etkilenen herkesle paylaşmak isterim. İzmir'in en büyük sivil toplum örgütü Göztepe olarak kamu kurumları ve taraftarlarımızla gerekli olan desteği veriyoruz. Taraftarlarımıza ve İzmirlilere göstermiş oldukları dayanışma için çok teşekkür ediyorum. Stadyumumuz bu dayanışmanın ve toplanan ürünlerin deprem merkezine gönderilmesi için önemli bir merkez oldu. Kulüp yönetimimiz, A Takım oyuncularımız, teknik ekibimiz, kulüp çalışanlarımız, akademideki oyuncularımız ve taraftarlarımız yardım merkezimizi ziyaret etti ve birçok tırla gıda ve ihtiyaç maddesinin bölgeye ulaştırılmasını sağladı. Tüm kalbimizle ve desteğimizle Türk halkının yanındayız. Bu zor günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız.