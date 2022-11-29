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Spor

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'den işaret fişeğiyle yaralanan taraftara ziyaret

Göztepe'de Danimarkalı Başkan Rasmus Ankersen, pazar günü eşi görülmemiş tribün terörü yüzünden yarıda kalan Altay maçında deplasman tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden yaralanan taraftar Mehmet Çakır'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

DHA29 Kasım 2022 Salı 11:23 - Güncelleme:
Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'den işaret fişeğiyle yaralanan taraftara ziyaret
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Ankersen, eski başkan Mehmet Sepil'le birlikte 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren 45 yaşındaki Çakır'ın ailesiyle bir araya gelip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göztepe ziyaretle ilgili, "Başkanımız Rasmus Ankersen ve yönetim kurulumuz, Altay karşılaşmasında deplasman tribünü tarafından atılan yabancı madde sonucu yaralanan taraftarımız Mehmet Çakır'ın ailesini hastanede ziyaret etti. Taraftarımız Mehmet Çakır'ın durumunun stabil olduğu, tedavisi için her türlü imkanın seferber edildiği ve tedavi sürecinin beklenildiği gibi gittiği öğrenildi. Atılan yabancı madde sonucu yaralanan başta Mehmet Çakır olmak üzere tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Türk Sporu'nda bu tarz olayları lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.

ŞOKE OLDULAR

Göztepe hisselerinin yüzde 70'ini devralan İngiltere kuruluşlu Sport Republic'te Başkan Henrik Kraft ile şirketin CEO'su ve Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, pazar günü olaylı derbiyi Gürsel Aksel Stadı'nda izledi. Ankersen ve Kraft'ın maçta çıkan olaylardan dolayı büyük üzüntü, şok ve şaşkınlık yaşadıkları öğrenildi. Yaşanan olaylarda Göztepe tribününü işaret fişeğiyle hedef alıp Mehmet Çakır'ın ağır yaralanmasına yol açan Altay taraftarları ve Altay taraftarı oldukları ortaya çıkıp fişekleri stada sokan özel ambulans şöförleri gözaltına alınmıştı. Olaylarda sahaya girip Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in başında korner bayrağı direğini kırarak maçın tatil edilmesine yol açan Göztepe taraftarı M.N.A ise savcılıktaki ifadesinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

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