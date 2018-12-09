Göztepe Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı

Göztepe'den resmi açıklama geldi

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında istifasını Başkanımız Mehmet Sepil’e sunmuştur. Bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın almış olduğu istifa kararı kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.