Göztepe Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı
Dün Sivasspor deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet alan Göztepe, Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.
Göztepe'den resmi açıklama geldi
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında istifasını Başkanımız Mehmet Sepil’e sunmuştur. Bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın almış olduğu istifa kararı kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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