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Spor

Göztepe, Beşiktaş karşısında ilkin peşinde

Süper Lig'deki iç saha performansıyla dikkat çeken ve deplasmanda henüz galibiyet alamayan Göztepe, 13. haftada konuk olacağı Beşiktaş karşısında bu sezonki ilk 3 puanını hedefliyor.

DHA23 Kasım 2024 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Göztepe, Beşiktaş karşısında ilkin peşinde
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Süper Lig'de milli aranın ardından yarın saat 19.00'da başlayacak maçta İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, rakibini yendiği takdirde ilkleri yaşayacak. Bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı maçlarda çok iyi sonuçlar alan Göztepe, şu ana kadar hiç deplasman galibiyeti elde edemedi. Süper Lig'de Antalyaspor, Alanyaspor, Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK'ya konuk olan Göz-Göz, 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Henüz rakip sahada galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı yenip şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor.

Göztepe, şu ana kadar Beşiktaş'ın yeni stadında da puanla tanışamadı. Dolmabahçe'de siyah-beyazlılarla 6 resmi maça çıkan Göztepe galibiyet ve beraberlik dahi alamadı. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Göztepe'de sarı kart cezasını tamamlayan Nijeryalı oyuncu Anthony Dennis takıma döndü. Sakatlıkları süren stoper Miroshi ile golcü Kubilay'ın ise İstanbul'da forma giyemeyeceği açıklandı. Hafta içindeki idmanda sakatlanan orta saha Ahmed Ildız'ın da durumu belirsiz. Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek bireysel hatalardan uzak durmaları gerektiğini dile getirdi.

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