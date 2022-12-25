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Spor

Göztepe, Bodrumspor maçına Emir Ortakaya'dan yoksun çıkacak

Göztepe'nin yarın Bodrumspor ile oynayacağı maçta, sarı kırmızılı takımın savunmadaki istikrarlı futbolcusu Emir Ortakaya forma giyemeyecek.

AA25 Aralık 2022 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Göztepe, Bodrumspor maçına Emir Ortakaya'dan yoksun çıkacak
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu ilk yarı mücadelesi yarın İzmir'deki Göztepe-Bodrumspor maçıyla tamamlanacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Göztepe'nin cezası nedeniyle ev sahibi ekip taraftarları müsabakayı takip edemeyecek. Çıkan olaylar nedeniyle hükmen mağlup ilan edildiği Altay maçı hariç son 3 iç saha maçını kayıpsız geçen Göztepe, haftaya 24 puanla 11. sırada girdi.

İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Emir Ortakaya yarın forma giyemeyecek.

Kalesini gole kapattığı son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Bodrumspor, 29 puanla üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.

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