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  • Göztepe Boşnak kaleci Kenan Piric'i İzmir'e davet etti
Spor

Göztepe Boşnak kaleci Kenan Piric'i İzmir'e davet etti

Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat'ı ise şu an için satmayı planlamayan, Balazs Megyeri'yi ise Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'a göndermek üzere olan Göztepe, kalesini Atromitos'un file bekçisi Kenan Piric ile takviye edecek.

DHA4 Ocak 2022 Salı 12:40 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 12:40
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Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda küme düşmeme mücadelesi verecek Göztepe, kaleci transferinde hareketli günler yaşıyor. Sarı-kırmızılılardaki kariyerini büyük çoğunlukla yedek kulübesinde geçiren Macar file bekçisi Balazs Megyeri'nin Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'la anlaşma sağladığı ifade edilirken, Göztepe ise Boşnak kaleci Kenan Piric'i İzmir'e davet etti. Galatasaray'ın istediği İrfan Can Eğribayat'ı ise şu an için satmayı planlamayan sarı-kırmızılıların Piric'le sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Göztepe'nin sol bek transferinde ise listesindeki Francois Moubandje'yle de her konuda el sıkıştığı kaydedildi. Yunanistan'ın Atromitos takımında oynayan Kenan Piric, geçen sezon da Göztepe'nin gündemine geldi. Ancak taraflar son anda anlaşma sağlayamayınca İzmir temsilcisi Megyeri'yi renklerine bağladı. Ülkesinin Sloboda Tuzla takımında kaleciliğe başlayan Piric, Zrinjski Mostar ve Maribor'da da görev aldı. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynayan Piric, bu sezon Atromitos'ta 11 maça çıktı.

  • Göztepe
  • Balazs Megyeri
  • AEL Limassol
  • Kenan Piric
  • İrfan Can Eğribayat
  • Francois Moubandje

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