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Spor

Göztepe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

2025-2026 sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak İzmir ekibi Göztepe maçın hazırlıklarına başladı.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 17:10 - Güncelleme:
Göztepe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grup rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup pas, sprint koşusu ve dar alanda toplu çalışma gerçekleştirdi.

Göztepe, sezonun açılış haftasında 10 Ağustos saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

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