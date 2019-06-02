26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göztepe, Demba Ba ile yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç aldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, gelecek sezon küme endişesi yaşamamak adına golcü operasyonuna başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu doğrultuda Başkan Sepil ve yönetimi, ilk iş olarak bonservisi Başakşehir'de bulunan eski golcüleri Demba Ba'nın transferine yoğunlaştı.

İstanbul ekibiyle 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Senegalli golcü ile yapılan ilk temaslarda olumlu sonuç alan Göztepe'nin bir yandan da Beşiktaş'ın eski savunmacılarından Atunç Nukan ile de ilgilendiği belirtildi.

GÖZTEPE'Yİ KURTARMIŞTI

Demba Ba, 2017-18 sezonunun devre arasında Göztepe'ye transfer olmuş ve İzmir ekibiyle çıktığı 13 karşılaşmada 7 gol 1 asist yaparak takımını üst sıralara taşımıştı.

(Takvim)

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yıldırım'dan büyük sürpriz: Bir tepsi simitle katıldı

Yıldırım'dan büyük sürpriz: Bir tepsi simitle katıldı

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate müdahale

İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

İşte il il Ramazan Bayramı namazı saatleri

Bayramın vazgeçilmezi: Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz

Bayramın vazgeçilmezi: Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz

Bakan açıkladı: Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak

Bakan açıkladı: Türkiye ilk kullanan ülkelerden olacak

24 yıl boyunca kimse fark etmedi

24 yıl boyunca kimse fark etmedi

Bir dönem sona eriyor: Bilgilendirme mesajı gönderilecek

Bir dönem sona eriyor: Bilgilendirme mesajı gönderilecek
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

Pençe Harekâtında PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti

Bayramın vazgeçilmezi: Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz

Bayramın vazgeçilmezi: Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz

Bu özel lezzet için kuyruğa giriyorlar! Tam 500 yıllık

Bu özel lezzet için kuyruğa giriyorlar! Tam 500 yıllık

Avrupa'nın en büyüğü Liverpool

Avrupa'nın en büyüğü Liverpool

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA