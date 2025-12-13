İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
Spor

Göztepe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Göztepe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ligde 9 golle en az gol yiyen takım ünvanını elinde bulunduran İzmir temsilcisi, deplasmanda kazanarak puanını 29'a çıkarmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

İzmir temsilcisinde kart sınırında bulunan Bokole, Heliton, Miroshi ve Janderson, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

Göztepe, bugün gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde Gaziantep'e gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.