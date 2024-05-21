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Spor

Göztepe, Djalma Filho Silva ile anlaşmaya vardı

Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan ve transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, AEL Limassol'de forma giyen Djalma Filho Silva ile anlaşmaya vardı.

DHA21 Mayıs 2024 Salı 14:35 - Güncelleme:
Göztepe, Djalma Filho Silva ile anlaşmaya vardı
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda boy gösterecek Göztepe, dış transferde harekata başladı.

Kaliteli ve geniş bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEL Limassol takımının sol beki Djalma Filho Silva ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Brezilyalı oyuncunun bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek. Göztepe transfer komitesinin sezon boyunca 29 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ve teknik ekibe olumlu rapor sunduğu vurgulandı.

Futbolculuk yaşamına ülkesi Brezilya'nın Atletico PE takımında başlayan Djalma Silva, Nacional De Patos, Treze, Urt, Confiança, Operario PR ve Bahia'da oynadıktan sonra 2022-2023 sezonunda AEL Limassol'a transfer oldu. İki sezon AEL Limassol'da forma giyen deneyimli futbolcu, toplam 72 resmi maça çıktı.

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