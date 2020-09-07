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Spor

Göztepe, Dzenan Burekovic'i renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden İzmir temsilcisi Göztepe, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA07 Eylül 2020 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 18:56
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Göztepe, 6’ncı transferini gerçekleştirdi. Kocaelispor’dan Burak, Hatayspor’dan Kubilay, Adanaspor’dan İrfan, Aris’ten Ideye ve Gorica’dan Ndiaye’yi renklerine bağlayan İzmir ekibi, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic’le de sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “1995 doğumlu sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. 29 Mayıs 1995 tarihinde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya gelene Burekovic ülkesinin takımlarından Celik Zenica'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Vojvodina ve Ujpest takımlarında forma giydi. Dzenan Burekovic'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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