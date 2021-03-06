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Spor

Göztepe, Erzurumspor karşısında bir ilk peşinde

Spor Toto Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, pazartesi günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılılar rakibini hiç yenemedi.

DHA06 Mart 2021 Cumartesi 14:07 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 14:07
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Süper Lig'de B.B Erzurumspor'la 4'üncü randevusuna çıkacak olan Göz-Göz, oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. İki takım ilk olarak 2018-2019 sezonunda kozlarını paylaştı. O sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı Göztepe 2-1 kaybetti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki randevudan da 1-0 mağlup ayrılan Göztepe kıl payı kümede kaldı. B.B Erzurumspor ise 2018-2019'da Süper Lig'e veda etti. Bu sezonun ilk yarısında Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sona erdi. Oynadığı son 4 müsabakada hanesine 10 puan yazdıran Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini söyledi. Karaman, "Her maça ciddiyetle hazırlanıyoruz. Çıkışımızı sürdürmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

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