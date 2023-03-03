İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe evinde Boluspor ile yenişemedi
Spor

Göztepe evinde Boluspor ile yenişemedi

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA3 Mart 2023 Cuma 22:35 - Güncelleme:
Göztepe evinde Boluspor ile yenişemedi
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Dyorex Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin deprem felaketi nedeniyle özel olarak üretilen siyah formayla sahaya çıktığı müsabakadan önce saygı duruşunda bulundu. Ligde 27 Kasım 2022'de yarıda kalan Altay maçındaki olayların ardından verilen 4 maç seyircisiz oynama cezasını tamamlayan Göztepe'nin taraftarları tribündeki yerlerini aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabakadan önce üzerinde "Tek tribün, tek yürek. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" yazılı, depremden etkilenen illerin kırmızı renkle belirtildiği Türkiye haritası afişi açtı.

Dyorex Boluspor'da Sait Karafırtınalar'ın yerine göreve gelen teknik direktör Muzaffer Bilazer ilk maçına çıktı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Muratcan Ilgaz

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Emir Ortakaya (Dk. 78 Yunus Emre Gedik), Arslanagic, Atınç Nukan, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 66 Tarık Çamdal), Yalçın Kayan, Aliou Traore (Dk. 66 Palmer), İsmail Köybaşı, Mamah (Dk. 78 Emirhan Delibaş), Ngalina, Loue (Dk. 46 Kvasina)

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Kayamba (Dk. 79 Berk Yıldız), Tugay Kacar, Eray Ataseven (Dk. 79 Abdurrahman Canlı), Bregu (Dk. 90+2 Melih Okutan), Safa Kınalı (Dk. 70 Posmac), Ndlovu (Dk. 90+2 Balde)

GOLLER: Dk. 61 Bregu (Dyorex Boluspor), Dk. 88 Emirhan Delibaş (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 82 Ndlovu, Dk. 90+1 Tugay Kacar (Dyorex Boluspor), Dk. 90+1 Arda Özçimen ve Arslanagic, Dk. 90+6 Şakir Özkayımoğlu (Teknik sorumlu), Dk. 90+7 Palmer (Göztepe)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.