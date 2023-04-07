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Spor

Göztepe evinde lider Samsunspor'u mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde ağırladığı lider Samsunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

AA7 Nisan 2023 Cuma 22:48 - Güncelleme:
Göztepe evinde lider Samsunspor'u mağlup etti
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Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Göztepe, lider Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Göztepe'de 9. dakikada Emir Ortakaya'nın kafa vuruşuyla filelere gönderdiği topun ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, gol kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır

Göztepe: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik), Aliou Traore (Dk. 71 Ngalina), Yalçın Kayan (Dk. 84 Hikmet Çiftçi), Palmer, İsmail Köybaşı, Mamah, Kvasina

Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 73 Fofana), Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Emre Demir), Benasser (Dk. 64 Osman Çelik), Cihan Kahraman (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Soner Gönül, Laura, Tanque (Dk. 64 Tomane)

Gol: Dk. 51 Mamah (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 48 Aliou Traore, Dk. 73 Palmer (Göztepe), Dk. 66 Soner Gönül, Dk. 86 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor)

  • Göztepe
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