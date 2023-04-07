Göztepe evinde lider Samsunspor'u mağlup etti

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Göztepe, lider Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Göztepe'de 9. dakikada Emir Ortakaya'nın kafa vuruşuyla filelere gönderdiği topun ardından hakem Tugay Kaan Numanoğlu, gol kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır
Göztepe: Arda Özçimen, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Dk. 46 Lukas Erhan Gottwalt), Tarık Çamdal (Dk. 90+5 Yunus Emre Gedik), Aliou Traore (Dk. 71 Ngalina), Yalçın Kayan (Dk. 84 Hikmet Çiftçi), Palmer, İsmail Köybaşı, Mamah, Kvasina
Yılport Samsunspor: Szumski, Ali Ülgen (Dk. 73 Fofana), Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Emre Demir), Benasser (Dk. 64 Osman Çelik), Cihan Kahraman (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Soner Gönül, Laura, Tanque (Dk. 64 Tomane)
Gol: Dk. 51 Mamah (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 48 Aliou Traore, Dk. 73 Palmer (Göztepe), Dk. 66 Soner Gönül, Dk. 86 Yusuf Abdioğlu (Yılport Samsunspor)