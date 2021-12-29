Göztepe evinde tek golle turladı

29 Aralık 2021 Çarşamba 20:40 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:40

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur karşılaşmasında Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u 45'inci dakikada Halil Akbunar'ın attığı gol ile 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2'nci dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci Alp meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45'inci dakikada sağ kanattan Cherif Ndiaye'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Halil Akbunar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top filelelere gitti: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52'nci dakikada Fofana'nın verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Melih'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

75'inci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında kendi yarı sahasında atılan topa hareketlenen Cherif Ndiaye, ceza sahası girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutta top auta gitti.

82'nci dakikada Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yasin Öztekin'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, Ali Tuna

GÖZTEPE: İrfan Can, Kahraman, Atınç, Angel, Berkan (Dk. 89 Burekovic), Murat, Nwobodo (Dk. 65 Yalçın), Soner, Lourency (Dk. 65 Tijanic), Halil (Dk. 83 Atakan), N'Diaye.

YILPORT SAMSUNSPOR: Alp (Dk. 62 Nurullah), Ali, Emir Hakan (Dk. 46 Fofana), Berk, Melih Altıkulaç, Yunus Emre, Cihan, Semih (Dk. 62 Muhammet Ali), Melih Okutan (Dk. 73 Atakan), Polat (Dk. 46 Yasin), Ali.

GOL: Dk. 45 Halil (Göztepe)

KIRMIZI KART: Ali (Samsunspor) (Maç bitiminde)

SARI KART: Yunus Emre (Samsunspor)