Göztepe, evinde yıkılmıyor

Süper Lig'de bu sezon biri seyircisiz olmak üzere Gürsel Aksel Stadı'nda 4 maça çıkan İzmir ekibi, 10 puan toplamayı başardı. İlk olarak evinde Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılılar ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçı çevirerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe maçında çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynrama cezası alan Göztepe, 4'üncü haftada Bodrum FK'yı boş tribünler önünde ağırlamasına rağmen sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ertesi hafta Kayserispor ile sahasında karşılaşan Göztepe, mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Son olarak Sivasspor ile karşı karşıya gelen İzmir ekibi taraftarının desteği ile 3 puanı almayı bildi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öndeyken maç bir anda 2-2'ye gelirken, Göztepe 90+4'üncü dakikada Fofana'nın golüyle rakibini puansız gönderdi.

Geçen sezon da 1'inci Lig'de Gürsel Aksel Stadı'nda iyi sonuçlar elde eden Göztepe, son resmi yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a karşı 1-0'lık sonuçla almıştı.