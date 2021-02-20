İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Fenerbahçe maçında tam kadro
Spor

Göztepe, Fenerbahçe maçında tam kadro

Göztepe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek sarı kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 10:19 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 10:19
ABONE OL

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Göztepe, 26. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Göztepe maçında hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde son 5 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, 26. haftaya 11. sırada girdi. Bu sezon şimdiye kadar 12 deplasman maçında 10 puan toplayan Göztepe, dış sahada sadece Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

Bu sezon İstanbul'da çıktığı 4 karşılaşmada galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Son antrenmanını bugün İzmir'de gerçekleştirecek Göztepe'de eksik oyuncu bulunmuyor.

Son 11 müsabakada sadece derbi maçta Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, ilk devrede İzmir'deki müsabakada Göztepe'yi 3-2 yenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.