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Spor

Göztepe, Fofana'yı açıkladı! Chelsea'nin yıldızı imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Chelsea'nin forveti David Datro Fofana'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

13 Eylül 2024 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Göztepe, Fofana'yı açıkladı! Chelsea'nin yıldızı imzayı attı
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Chelsea'de forma giyen golcü oyuncu David Datro Fofana'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Göztepe'nin açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu David Datro Fofana ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

David Datro Fofana, Molde FK formasıyla Lig'de ve Avrupa kupalarında 24 gol attıktan sonra, 2023 yılında İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea FC'ye transfer olmuş ardından 2023/2024 sezonunda Union Berlin ve Burnley FC takımlarında başarılı kiralık dönemleri geçirerek 6 gol kaydetmiştir.

David Datro Fofana'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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