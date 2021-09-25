İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2021 Cumartesi / 18 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe Galatasaray maçına 4 eksikle çıkacak
Spor

Göztepe Galatasaray maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Göztepe'de, Marko Mihojevic, Murat Paluli, Ege Özkayımoğlu vr Beykan Şimşek forma giyemeyecek.

AA25 Eylül 2021 Cumartesi 14:12 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 14:12
ABONE OL

Süper Lig'de bu sezon tek galibiyetini iç sahada alan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Ligde tek galibiyetini İzmir'de Medipol Başakşehir karşısında 2-1'lik skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 2 müsabakada puan çıkaramadı.

Marko Mihojevic, Murat Paluli ve Ege Özkayımoğlu'nun sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezalısı Beykan Şimşek yarın forma giyemeyecek.

Süper Lig'de en son geçen sezonun 33. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği karşılaşmada gol yemeyen Göztepe, daha sonra çıktığı 14 müsabakada kalesini gole kapatamadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.