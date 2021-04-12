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Spor

Göztepe, Galatasaray maçında seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'u yenerek tırmanışını sürdüren Göztepe gözünü Galatasaray maçına çevirdi.

DHA12 Nisan 2021 Pazartesi 14:30 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:31
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Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek olan sarı-kırmızılılar tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. İzmir ekibi, iç sahada oynadığı son 7 maçın 5'ini kazanmayı başarırırken, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Göztepe bu süreçte Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, BB Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Yeni Malatyaspor'la berabere kalıp, Demir Grup Sivasspor'a mağlup oldu.

Göztepe geçen sezon Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ı ilk defa yeni evi Gürsel Aksel Stadı'nda misafir edecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi. Galatasaray karşısında disiplini elden bırakmadan oynayacaklarını ifade eden Karaman, "Takımıma inanıyorum. Hafta sonu oldukça çekişmeli bir maç bizi bekliyor" dedi.

Göztepe'de cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi devam eden Boşnak stoper Mihojevic'in durumu belirsiz.

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