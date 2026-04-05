Göztepe, Galatasaray mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'de 27. haftadan ertelenen müsabakada 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.
Deplasmanda dün Gençlerbirliği 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapatan sarı kırmızılı ekip, ara vermeden Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer grup pas çalışması ve dar alan organizasyonları üzerinde durdu.