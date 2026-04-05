İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6164
  • EURO
    51,4909
  • ALTIN
    6684.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe, Galatasaray mesaisine başladı
Spor

Göztepe, Galatasaray mesaisine başladı

Göztepe, Galatasaray karşılaşması öncesi hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gençlerbirliği galibiyetinin moraliyle çalışan İzmir ekibinde, Stoilov yönetiminde farklı gruplar yenileme ve taktik antrenmanlara odaklandı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 18:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 27. haftadan ertelenen müsabakada 8 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, maçın hazırlıklarına başladı.

Deplasmanda dün Gençlerbirliği 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapatan sarı kırmızılı ekip, ara vermeden Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer grup pas çalışması ve dar alan organizasyonları üzerinde durdu.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Gazze'de ateşkesi bozup engelli Filistinliyi öldürdü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.