İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
Spor

Göztepe galibiyeti koruyamıyor

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Galatasaray karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olan Göztepe, 7'nci kez ilk golü attığı bir karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

AA18 Nisan 2021 Pazar 14:58 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 14:58
ABONE OL

Göztepe, Galatasaray karşısında 9. dakikada Fouseni Diabate'nin golüyle üstünlük sağlamasına karşın, mücadeleyi 3-1 kaybederek 35. haftayı 46 puanla 10. sırada tamamladı.

Bu sezon 7'nci kez aynı talihsizliği yaşayan Göztepe, bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Öne geçmesine karşın kazanamadığı maçlarda, Helenex Yeni Malatyaspor'la 1-1 ve 2-2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük ve Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a da 3-1 mağlup oldu.

Ligde, 20 Nisan Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olduktan sonra 37. haftayı bay geçecek Göztepe, 38. haftada 28 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.