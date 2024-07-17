İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2024 Çarşamba / 11 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0976
  • EURO
    36,2185
  • ALTIN
    2631.36
  • BIST100
    11074.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Göztepe geriye düştüğü maçı berabere tamamladı
Spor

Göztepe geriye düştüğü maçı berabere tamamladı

Göztepe, Slovenya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Fehervar FC ile 2-2 berabere kaldı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 14:23 - Güncelleme:
Göztepe geriye düştüğü maçı berabere tamamladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürmeye devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic FC ile karşı karşıya gelen ve rakibine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında bugün Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile Bled Spor Parkı'nda mücadele etti. Müsabakaya kötü bir başlangıç yapan İzmir ekibi, 16. ve 21. dakikada Tobias Christensen'in gollerine engel olamayınca karşılaşmanın hemen başında 2-0 geriye düştü. Daha sonra rakip kalede daha fazla görünen Göztepe; 33. dakika Ahmed Ildız'la farkı bire indirirken, 44. dakikada ise Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle skoru eşitleyerek ilk yarıyı 2-2'lik skorla tamamladı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Böylece Göztepe, ilk iki hazırlık mücadelesinde 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmiş oldu.

Sarı-kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçını ise 20 Temmuz Cumartesi günü İngiliz ekibi Luton Town ile oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.