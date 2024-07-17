Göztepe geriye düştüğü maçı berabere tamamladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürmeye devam ediyor. Kampın ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic FC ile karşı karşıya gelen ve rakibine 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında bugün Macaristan temsilcisi Fehervar FC ile Bled Spor Parkı'nda mücadele etti. Müsabakaya kötü bir başlangıç yapan İzmir ekibi, 16. ve 21. dakikada Tobias Christensen'in gollerine engel olamayınca karşılaşmanın hemen başında 2-0 geriye düştü. Daha sonra rakip kalede daha fazla görünen Göztepe; 33. dakika Ahmed Ildız'la farkı bire indirirken, 44. dakikada ise Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle skoru eşitleyerek ilk yarıyı 2-2'lik skorla tamamladı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

Böylece Göztepe, ilk iki hazırlık mücadelesinde 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmiş oldu.

Sarı-kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçını ise 20 Temmuz Cumartesi günü İngiliz ekibi Luton Town ile oynayacak.